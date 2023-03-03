السعودية تسير طائرتين تحملان 168 طنا من المساعدات للشعب الأوكراني

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سيرت المملكة العربية السعودية طائرتين إغاثيتين إلى مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية تحملان 168 طناً من مساعدات المملكة للشعب الأوكراني.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن المساعدات تشتمل على مواد إيوائية، ومولدات كهربائية، بالإضافة إلى مستلزمات طبية، سيتم إيصالها عبر الحدود البولندية لداخل أوكرانيا.

يذكر أن المملكة العربية السعودية وقعت الأسبوع الماضي اتفاقية ومذكرة تفاهم بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي.

كما سبق أن قدمت المملكة مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، وبالأخص بولندا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة.