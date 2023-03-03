الدفاع الروسية: تصفية أكثر من 600 جندي أوكراني وإسقاط 18 مسيرة ومقاتلة أوكرانية

أكدت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط 18 مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة ومقاتلة من طراز "سو 24" وتصفية أكثر من 640 جنديا أوكرانيا وسط تقدم القوات الروسية على كافة المحاور.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم /الجمعة/ - "إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة بمنطقة خاركوف على محور كوبيانسك".

وأضاف كوناشينكوف أنه تم تصفية أكثر من 100 جندي أوكراني، وتدمير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من نوع أكاتسيا، وعربة قتالية من طراز غراد MLRS في لوغانسك.

وتابع أن القوات الروسية أصابت وحدات تمركز الجيش الأوكراني في دونيتسك ولوغانسك، حيث تم تصفية أكثر من 200 جندي أوكراني وتدمير مركبات قتالية ومدافع هاوتزر D-20.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع، إلى أنه نتيجة عمليات الاشتباك في دونيتسك، تم تصفية ما يصل إلى 210 من العسكريين الأوكرانيين، وتدمير مدفعية ذاتية الدفع من طراز Krab بولندية الصنع، وقاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز Gvozdika، ومركبتين قتاليتين من طراز Grad MLRS، ومدفعين من طراز D-30 ومدفع هاوتزر D-20، كما تم تدمير مركز اتصالات متنقل تابع للواء الآلي 110 للقوات الأوكرانية بالقرب من "أفدييفكا".

وأكد أن القوات الروسية استهدفت تجمعات مسلحة أوكرانية في محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وتم تصفية أكثر من 70 جنديا أوكرانيا ودبابتين ومركبتين قتاليتين ومدرعتين ومدفعية ذاتية الدفع من طراز Gvozdika ومدافع هاوتزر D-20، مشيرا إلى تصفية ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدفع Gvozdika، ومدافع هاوتزر Giatsint-B وMsta-B، بالإضافة إلى ثلاثة مدافع هاوتزر D-30 في خيرسون.

وأوضح إيغور كوناشينكوف، أن القوات الروسية ودفاعاتها أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز Su-24 بالقرب من مدينة كراسنوارميسك في دونيتسك، وصاروخا من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة هيمارس، و18 مركبة جوية أوكرانية في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون.