 بورنموث يتعاقد مع المهاجم البرازيلي رايان من فاسكو دا جاما - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 يناير 2026 8:27 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

بورنموث يتعاقد مع المهاجم البرازيلي رايان من فاسكو دا جاما

وكالات
نشر في: الثلاثاء 27 يناير 2026 - 8:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يناير 2026 - 8:07 م

أعلن بورنموث المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم، الثلاثاء، تعاقده مع المهاجم البرازيلي رايان قادما من فاسكو دي جاما بعقد يمتد لخمسة أعوام ونصف.

ولم يفصح بورنموث عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن النادي البرازيلي سيحصل على مقابل مادي قدره 24.7 مليون جنيه استرليني (34 مليون دولارا ) بالإضافة إلى 5.6 مليون جنيه إسترليني في صورة إضافات.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن الصفقة تضمنت شرطا جزائيا بقيمة 100 مليون يورو (120 مليون دولارا ).

وشارك رايان (19 عاما ) في 34 مباراة في الدوري البرازيلي مع فاسكو دا جاما الموسم الماضي، وسجل 14 هدفا، إذ حل فريقه في المركز 14.

ولعب رايان 11 مباراة مع منتخب البرازيل تحت 20 عاما، وسجل هدفين، وسيعزز خيارات مدرب بورنموث أندوني إيراولا الهجومية بعد رحيل أنطوان سيمينيو إلى مانشستر سيتي هذا الشهر.

وقال تياجو بينتو رئيس عمليات كرة القدم في بورنموث في بيان "نعتقد أن لديه إمكانات هائلة، وبورنموث هو البيئة المناسبة له لمواصلة تطوره وإحداث تأثير".

ويحتل بورنموث، الذي حقق مطلع الأسبوع فوزا مفاجئا بنتيجة 3-2 على حامل اللقب ليفربول، المركز 13 في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة. وسيحل الفريق ضيفا على ولفرهامبتون واندرارز متذيل الترتيب يوم السبت.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك