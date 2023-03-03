الدورة 27 من سمبوزيوم أسوان الدولى للنحت تحتفي بأمير القلوب مجدي بعقوب

يحتفى سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت على الجرانيت في دورته ٢٧، بأمير القلوب الدكتور مجدي يعقوب، وذلك من خلال تمثال أبدعه الفنان المصري ناثان دوس قومسير الدورة الحالية.

التمثال عبارة عن بورتريه لجراح القلب العالمي يخرج من قمة قطعة طولية من الجرانيت، تحمل داخلها نموذج لقب من الحجر الصلب دقيق التفاصيل، تظهر فيه الأوردة والشرايين.

واحتفى ناثان دوس في الدورة السابعة بالنحات المصري العالمي آدم حنين مؤسس سمبوزيوم النحت باسوان، وهو التمثال الذي وضع في مدخل معرض السيمبوزيوم، والذي يختتم أعمال دورته ال ٢٧ مساء اليوم، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطيه محافظ أسوان، والدكتور هاني أبو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، ولفيف من الفنانين التشكيليين والإعلاميين والمهتمين بفن النحت من ابناء أسوان.

شارك في الدورة ٢٧ من السمبوزيوم ١٦ فنانا من خارج مصر، وهم بيدرو جوردان من أسبانيا، والفنان الإيطالي جوسيبى سبيتو، ومن فرنسا لوران مورا، والسوادني على عزت، والفنان الهندي نيراج اهيروار، ومن مصر الفنان الدكتور عبد العزيز صعب، والفنان أحمد بسيوني، والفنانة سمر مجدي، والفنان على سالم، والفنانة وئام عمر.

وضمت ورشة لشباب الفنانين المصريين كلا من الفنانين ريم الحفناوي، تسنيم ركابي، تسبيح محمد، شاهيناز مجدي، برجوا حنا، مايكل عادل، حازم الشناوي، وعبد الرحمن محفوظ.

ويعد سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت، هو الأول في المنطقة العربية للنحت على الأحجار الصلبة، وأسسه الفنان العالمى الكبير آدم حنين عام 1996 مستخدما جرانيت أسوان الشهير.