كوريا الجنوبية تتعهد بمواصلة الحوار مع روسيا من أجل استقرار العلاقات الثنائية

قال مصدر في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم /الجمعة/، إن سول ستواصل الحوار مع روسيا من أجل استقرار العلاقات الثنائية.

وأضاف المصدر الدبلوماسي الكوري الجنوبي لوكالة أنباء /تاس/ الروسية -عندما تم سؤاله عن تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، والتي أعربت خلالها عن خيبة أملها من قرار سول بتوسيع العقوبات التجارية ضد روسيا :"بصفتها عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي، تدعم حكومة جمهورية كوريا الجهود المختلفة من جانب المجتمع الدولي، لإنهاء النزاع في أوكرانيا واستعادة السلام وسنواصل هذه الجهود".

وأضاف المصدر "علاوة على ذلك، ستواصل حكومة جمهورية كوريا التواصل مع روسيا من أجل الحفاظ على الاستقرار في العلاقات الثنائية على أساس الأعراف الدولية".

وفي وقت سابق، أعربت زاخاروفا عن "خيبة أملها العميقة" من قرار سول توسيع العقوبات التجارية المناهضة لروسيا، والتي قالت إنها "صدرت بأوامر من حليف بارز"، وحذرت من أن التصرفات غير الودية من قبل جمهورية كوريا لن تؤثر فقط على العلاقات الثنائية المعقدة بأكملها، ولكن أيضا على نوعية التعاون بين البلدين بشأن التسوية الكورية.

وقامت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية، في 24 فبراير، بتوسيع قائمة العناصر الخاضعة لضوابط التصدير بإضافة 741 سلعة، بما في ذلك المواد الكيميائية ومنتجات الصلب وعناصر بناء الآلات والمواد المتعلقة بأجهزة الكمبيوتر، وفي السابق، تم إدراج 57 سلعة فقط.