انطلاق بطولة الجمهورية للتنس المستوى الثاني G2 بنادي الزهور

يستضيف نادي الزهور برئاسة محمد الدمرداش بطولة الجمهورية للتنس المستوى الثاني G2 بفرع النادي بالتجمع الخامس على مدار أسبوعين.

وانطلق الأسبوع الأول من بطولة زهور التجمع أمس الخميس الموافق 2 مارس وتستمر حتى يوم الخميس المقبل الموافق 9 من نفس الشهر.

وقام بالتسجيل في الأسبوع الأول 287 مشاركًا في 5 منافسات وهي: فردي بنات -12 سنة، فردي بنين -14 سنة، فردي بنات -16 سنة، فردي بنين -18 سنة، فردي رجال +14 سنة.

فيما يقام الأسبوع الثاني من بطولة زهور التجمع خلال الفترة من 17 حتى 19 مارس الجاري، ولا يزال التسجيل مفتوح، وتشمل بطولة الأسبوع الثاني 6 منافسات وهي: بنين وبنات -8 سنوات، بنين وبنات -9 سنوات، بنين وبنات -10 سنوات.

وقام بالتسجيل في منافسات البطولة للأسبوعين الأول والثاني حتى الآن نحو 21 نادي وهم: الاهلي ، المقاولون ، سماش المطار، الزمالك، الشمس، بتروسبورت، هليوبوليس، الجزيرة، المنصورة، نادي اسيوط، نادي التوفيقيه، نادي سموحة، وادي دجلة بكل فروعه، بلاتنيوم، نادي مدينة نصر، نادي السكه الحديد، الدفاع الجوي، صيد الدقي، صيد القطامية، صيد اكتوبر بالإضافة إلى الزهور النادي المستضيف.

ومن المنتظر أن يصل إجمالي عدد المشاركين في الأسبوعين إلى نحو 600 لاعب ولاعبة في البطولة التي يديرها محمود شلبي.

ويشارك نادي الزهور في البطولة بنحو 60 لاعبًا ولاعبة تحت قيادة المدير الفني محمد هاشم، وهشام هاشم مستشار فني، وابراهيم رشاد ومحمود شلبي اداريان، وجمال الشرقاوي لياقة بدنية، والمدربين: محمد مصطفى، واحمد جلال، ومحمد عليان، ومحمد رشدي، ومصطفى عادل، ومجمد شريف، ومحمد حسن، وزياد رامز، وبدر هشام.

وتقام هذه البطولة بنادي الزهور سنويًا ضمن اتجاه النادي برئاسة المستشار محمد الدمرداش للتوسع في استضافة البطولات الهامة من أجل توسيع القاعدة داخل النادي.