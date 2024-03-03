السعودية تمدد الخفض الطوعي من إنتاج النفط البالغ مليون حتى يونيو 2024

أعلنت المملكة العربية السعودية المنتج الأول للنفط في العالم، اليوم الأحد، تمديد الخفض الطوعي من إنتاج النفط البالغ مليون برميل يوميا حتى نهاية يونيو 2024.

وأعلن مصدرٌ مسئول، في وزارة الطاقة السعودية في بيان له، اليوم الأحد، "أن المملكة العربية السعودية ستُمدد خفضها التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023، للربع الثاني من العام الحالي، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس"، مشيراً إلى أنه "سيكون إنتاج المملكة ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً، حتى نهاية شهر يونيو من عام 2024".

وأوضح المصدر أن التمديد يأتي "دعماً لاستقرار السوق"، مشيراً إلى أنه "ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه، تدريجياً، وفقاً لظروف السوق".

كما أوضح المصدر السعودي" أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي، البالغ 500 ألف برميل يومياً، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة، في شهر أبريل من عام 2023، والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024".

وأكد المصدر "أن هذا الخفض التطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها".

وفي نوفمبر الماضي وافقت دول منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها بقيادة روسيا على خفض طوعي للإنتاج بلغ زهاء 2ر2 مليون برميل يوميا إجمالا في الربع الأول.