كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، مع مرور 149 يومًا على شن الحرب.

وقالت صحة غزة، في بيان، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 30 ألفًا و410 شهداء، مع تسجيل 71 ألفًا و700 جريح، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف البيان، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب تسع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 90 شهيدًا و177 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار إلى أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.