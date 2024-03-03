شاب يتخلص من حياته لمروره بأزمة نفسية ببولاق الدكرور

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أقدم شاب على التخلص من حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية بعد فشل علاقته العاطفية داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور جثة شخص مشنوقا داخل شقة سكنية بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور علي جثة شاب مشنوق ومدلي بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة، وبعمل التحريات، تبين أن الشاب أقدم على التخلص من حياته، لمروره بأزمة نفسية، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

يذكر أن الدولة توفر العديد من مراكز الدعم النفسي للأشخاص الذين يعانون حالات اكتئاب ومشاكل نفسية، يمكن اللجوء إليها عبر التواصل معها، مع الاحتفاظ بسرية البيانات.