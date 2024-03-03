وزير الخارجية: سياسات إثيوبيا غير حكيمة ولا تراعي الحد الأدنى لمبادئ حسن الجوار

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنَّ سيادة الصومال ووحدة أراضيه تتعرض لتهديد حقيقي (من قِبل إثيوبيا).

جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها خلال أعمال الاجتماع التشاوري الوزاري بين مصر ومجلس التعاون لدول الخليج، في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد.

وأضاف أن هذا التهديد راجع إلى التوقيع الإثيوبي بشأن النفاذ إلى البحر الأحمر مع إقليم أرض الصومال.

وأكّد أن هذا التطور ترفضه مصر بشكل كامل لما فيه من انتقاص لسيادة دولة عربية، ولما يمثله من انتهاك لميثاق الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي أيضًا استمرارًا لسياسات إثيوبيا غير الحكيمة والتي لا تراعي الحد الأدنى لمبادئ حسن الجوار ولا تلتفت سوى للمصالح الفردية.

وشدد على أن هذا الأمر اتضح بشكل جلي لمصر خلال المفاوضات بخصوص سد النهضة، وهو ما دفع الدولة لاتخاذ القرار بإيقاف المشاركة في هذه المفاوضات التي لم تفضِ إلى أي نتائج ملموسة.