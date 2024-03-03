إقبال كبير من المواطنين على معارض أهلا رمضان بالإسكندرية

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شهدت معارض أهلا رمضان بمحافظة الإسكندرية اليوم إقبالًا كبيرًا من المواطنين لشراء احتياجاتهم الخاصة من السلع الإستراتيجية بداخل المعرض.

حيث تشهد جميع المعارض إقبالا متزايدا من المواطنين لشراء احتياجات البيوت المصرية من السلع الغذائية الأساسية والسلع المرتبطة بالشهر الكريم.



ويتوافر في معرض أهلا رمضان بالإسكندرية اللحوم الطازجة واللحوم المجمدة والدواجن والأسماك والزيوت والسكر والأرز والمكرونات والخضر والفاكهة والمنظفات والحلويات كذلك البلح والزبيب والمخللات وغيرها، بأسعار تنافسية عن مثيلتها بالأسواق بنسب تصل إلى 30٪.

وأفاد المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى والمتحدث الرسمى باسم المديرية بأنه قد تم استطلاع آراء المواطنين عن توافر السلع والأسعار المعروضة والتى أسفرت عن رضا المواطنين بإعداد معارض أهلا رمضان لهذا العام بالأسكندرية وتعدد السلع وكثرة الكميات المطروحة وشعورهم باختلاف الاسعار عن المعروضة بالأسواق الخارجية.

وأضاف القلش أن المجمعات الاستهلاكية نفذت عدد 10 معارض أهلا رمضان فى 10 فروع على مستوى المحافظة تمثل جميع الأحياء بالإضافة إلى بقية المعارض بسيدى جابر ومحرم بك والسيوف والازاريطة والعوائد وكرموز وأبيس وغيرها.