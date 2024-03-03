الجيش الإسرائيلي يعتزم تعليق الأنشطة العسكرية مؤقتا في بعض مناطق غزة لتسهيل تسليم المساعدات

قال الجيش الإسرائيلي إنه يعتزم تعليق الأنشطة العسكرية مؤقتا في بعض مناطق قطاع غزة لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية.

وسيحدث التوقف بين الساعة 10 صباحا والساعة 2 ظهرا من السبت إلى الخميس في مواقع مختلفة في مدينتي رفح ودير البلح، حسبما أعلن متحدث عسكري على موقع إكس، تويتر سابقا، اليوم السبت.

وأضاف أن التعليق المؤقت للعمليات العسكرية يهدف إلى ضمان وصول المدنيين بأمان إلى مراكز توزيع المساعدات.

يشار إلى أن المساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة الذي مزقته الحرب هي موضوع نقاش ساخن بين إسرائيل ومنظمات الإغاثة الدولية التي اتهمت إسرائيل بمنع شحنات المساعدات التي تشتد الحاجة إليها من دخول غزة.

وتنفي إسرائيل، التي تسيطر على المعابر الحدودية إلى غزة مع مصر، أن قوافل المساعدات يتم تعليقها دون داع.

وتصف منظمات الإغاثة وضع 3ر2 مليون فلسطيني بأنه كارثي. وقالوا إن 80% من السكان نزحوا داخليا داخل المنطقة الساحلية المغلقة.

ودمرت إلى حد كبير البنية التحتية للمساكن والبلديات. ويعيش مئات الآلاف في خيام أو في الشوارع. وهناك نقص في الغذاء والمياه النظيفة والأدوية والمرافق الصحية والمراكز الصحية.