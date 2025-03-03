حصد المصمم بول تازويل أول جائزة أوسكار في مسيرته بفوزه بجائزة أفضل تصميم أزياء عن فيلم «شريرة - Wicked»، ليصنع التاريخ كأول رجل أسمر يفوز بهذه الجائزة، وسط تصفيق حار من الحضور خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 97، الذي أقامته أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة على مسرح دولبي في لوس أنجلوس.

وتفوق تازويل على مجموعة من الأسماء البارزة في عالم الأزياء السينمائية، حيث تنافس على الجائزة كل من أريان فيليبس عن فيلم «مجهول تمامًا - A Complete Unknown»، وليزي كريستل عن فيلم «المجمع المغلق - Conclave»، وجانتي ييتس وديف كروسيمان عن «المصارع 2 - Gladiator II»، وليندا موير عن «نوسفراتو - Nosferatu».

ويأتي هذا الفوز ليؤكد براعة تازويل في تصميم الأزياء السينمائية، خاصة بعد تقديمه أزياء مبهرة تجسدت في عالم Wicked السحري؛ مما جعله يحصد الجائزة عن جدارة ويحقق إنجازا تاريخيا غير مسبوق.