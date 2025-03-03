مدرب فولهام: كافحنا من أجل إقصاء مانشستر يونايتد

يستعد فولهام لاستضافة جاره اللندني كريستال بالاس، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد إقصاء مانشستر يونايتد حامل اللقب بركلات الترجيح.

وفاز فولهام بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 على ملعب أولد ترافورد، بعد انتهاء مباراة الفريقين بالتعادل 1-1 بعد اللجوء للوقت الإضافي، مساء الأحد.

من جانبه، قال ماركو سيلفا مدرب فولهام، إن فريقه استحق الفوز، مضيفا "لا يمكن أن تحقق نتيجة رائعة في هذا الملعب الصعب، إذا لم تقاتل بجدية".

وأضاف سيلفا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية "لقد كافح لاعبونا، وهويتنا كانت واضحة في بعض الأحيان".

ونوه "كان مستوانا في الشوط الثاني والوقت الإضافي، أفضل من الشوط الأول، وهذا يجعلني فخورا لأننا فرضنا سيطرتنا في ملعب مانشستر يونايتد".

وتابع "الفوز هنا ليس سهلا، لأن اليونايتد يحب استغلال المساحات في المرتدات، لكننا اتسمنا بالشجاعة، ولاعبو فولهام يستحقون التهنئة، وأعجبت أيضا بثباتهم وثقتهم في ركلات الترجيح، وأدى الحارس بيرند لينو المطلوب منه".

وواصل "أعلم أن جماهير فولهام فخورة بفريقها، وإجمالا وفقا لأحداث المباراة، فإننا الأحق بالتأهل".

وعن مواجهة كريستال بالاس، أضاف سيلفا "ستكون معركة رائعة بين فريقين جيدين، لقد قدموا أداء مميزا، ونريد أن نكون أفضل منهم، إنه ديربي لندني يعشق المشجعون أجواءه".