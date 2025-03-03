روت الفنانة سحر رامي، موقفين محرجين مع الفنان عادل إمام خلال تصوير مسرحية الزعيم.

وقالت خلال مقابلة مع قناة «الحدث اليوم»، إنها وقت المسرحية تأخرت لمدة خمس دقائق بسبب تصويرها مسلسل الزيني بركات، موضحة أنها كانت المرة الأولى التي تتأخر فيها على المسرح

وأضافت أن المكياج الذي كانت تضعه، كان مخصصًا لمشهد تعذيب، ومن ثم كان حتميًّا إزالته قبل عرض المسرحية، معقبة: «تأخير المسرحية كان 5 دقائق لكني كنت في نص قدومي».

وأشارت إلى أن إمام لم يعقب على الواقعة بأي كلمة، وتابعت: «ده اللي دبحني أكتر».

ولفتت إلى أنها عند وصولها كان الفنانون عادل إمام وأحمد راتب ورجاء الجداوي وغيرهم يقفون في الشارع، ثم سارعوا بدخول المسرح.

وروت موقفًا آخر مع الزعيم، قائلة إنها دخلت في إحدى المرات في مشهد كان يقوم على مسدس بصحبتها لكنها اكتشفت أنها أن المساعدة لم تضعه في ملابس التصوير.

وأكّدت أنها أصيبت برعشة جراء الموقف، وسارعت الدخول إلى الكواليس لإحضار المسدس، واتخذ إمام رد فعل، بينما الجمهور كان يضحك دون فهم لما يحدث على المسرح.