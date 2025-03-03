أشادت الفنانة إلهام شاهين، بالملحن والموسيقار الراحل بليغ حمدي، معتبرة أنه أحد أهم الشخصيات التي طورت الموسيقى العربية.

وقالت خلال برنامج «سابع سما» المذاع عبر شاشة «النهار»: «أنا بعشق بليغ حمدي، كان من الشخصيات الهامة التي طورت الموسيقى، وكان عبقريًا في سن صغيرة، ولا يوجد مطرب في هذا العصر إلا وتمنى أن يلحن له بليغ حمدي، بداية من أم كلثوم إلى نجاد ووردة وشادية».

وعبرت عن شعورها بالندم لاشتراكها في فيلم أساء للراحل بليغ حمدي، قائلة: «ندمت أني شاركت في فيلم أساء لشخصه، وكان اسمه (موت سميرة)، وهو مستوحى من حادث محدد، وبليغ كان مظلومًا في هذا الحادث، كان خطأ مني؛ لكني كنت صغيرة جدًا في هذا السن، ولم أكن مدركة لأهمية الموضوع».

وتحدثت عن علاقتها بالفنانة نبيلة عبيد، قائلة: «نبيلة عبيد ست سكر، وتسأل عن كل الناس وتهتم بكل الناس، وهي من أجمل القلوب».

وردت على غضب الفنانة نبيلة عبيد بسبب تصريح سابق لها وصفتها فيه بأنها والدتها «زي ماما»، قائلة:«معلش دي مش حاجة تزعل، أنا ماما كانت صغيرة أوي، وكان بيننا 16 سنة؛ لأنها تزوجت صغيرة جدًا ، والفارق مش كبير، أنا قلتها من باب الاحترام؛ لكن زعلت وقتها، وبعدها تصالحنا، ودائما نسأل على بعض».