الرئيس العراقي يتوجه إلى مصر للمشاركة في قمة القاهرة

غادر رئيس الجمهورية العراقية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، بغداد متوجها إلى جمهورية مصر العربية؛ للمشاركة في أعمال مؤتمر القمة العربية الطارئة الذي سيعقد في القاهرة، بشأن التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة العراقية، صباح اليوم، يرافق رشيد، خلال الزيارة عدد من المسئولين الحكوميين والمستشارين والشخصيات السياسية.

وتستضيف جمهورية مصر العربية، غدًا الثلاثاء، القمة العربية غير العادية حول تطورات القضية الفلسطينية.

ومن المقرر أن تناقش القمة التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.

وستبحث القمة الوصول لقرار وموقف عربي موحد يرفض التهجير، ويؤكد على الإجماع العربي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودولية؛ لوقف محاولات إخراج الفلسطينيين من أراضيهم.

كما ستبحث القمة كذلك خطط إعادة إعمار غزة دون إخراج الفلسطينيين من أراضيهم، وستدعم استكمال اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع ومنع أي خروقات.