حمادة هلال يروي اللحظات الأخيرة في حياة والدته: توقعت وفاتها وكنت أكلم الكفن

تحدث الفنان حمادة هلال، عن تفاصيل مؤثرة حول آخر لحظات في حياة والدته الراحلة قبل دخولها في غيبوبة ووفاتها.

وقال خلال برنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الأحد: «كنت دائمًا مش متخيل إنها في غيبوبة، كنت فاكرها نائمة، وكنت أقول لها: اصحي، أنتِ عاملة نفسك نائمة».

وأضاف أنه كان يشعر باقتراب رحيل والدته، قائلا: «كنت مقتنعا أنها ستغادرنا قريبا، حتى أنني اشتريت الكفن قبل وفاتها بأسبوع، وأخبرت إخوتي وزوجتي: أمي ستتوفى هذا الأسبوع».

وذكر أن وصية والدته كانت أن تدفن في القاهرة بدلا من قريتهم في الشرقية، موضحا أنه لم يكن قد اشترى مدفنا في القاهرة حينها ليضطر للبحث عن مقبرة بشكل عاجل.

وأشار إلى انتهاء المقاول من المدفن في اليوم السابق لوفاتها، متابعا: «كنت أقضي كل يوم معها في المستشفى في الصباح والمساء وهي في الغيبوبة، وفي يوم وفاتها، عدت إلى المنزل ووضعت الكفن أمامي، وكنت أنظر إليه وأقول: هل كل صراعات الدنيا هذه من أجلك في النهاية! بعدها ذهبت للنوم، وبعد ساعة أيقظتني زوجتي فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون».

وتذكر تعاليم والدته التي كانت تحرص على غرسها فيه، قائلا: «كانت تعلمنا دائمًا كيف نحافظ على النعمة، لا أنسى يوما رأتني أدوس على بقايا طعام مرمية على الأرض دون أن أنتبه، فضربتني على رجلي وقالت: النعمة دي تلمها تلمك، تدوس عليها تدوس عليك، ومن وقتها إذا رأيت شيئا على الأرض في أي مكان؛ أنحني كأنني أربط حذائي وألتقطه».