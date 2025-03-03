اليابان تكافح حريق غابات دمر عشرات المنازل وأجبر المئات على إخلاء منازلهم

تكافح اليابان حريق غابات دمر عشرات المنازل وأجبر مئات السكان على إخلاء منازلهم في مدينة ساحلية شمال شرقي البلاد.

وأتى الحريق على نحو 2100 هكتار (5190 فدانا) من الغابات في مدينة أوفوناتو، بمقاطعة إيواتي بشمال شرق اليابان، منذ اشتعاله يوم الأربعاء الماضي، وفقا لوكالة الإطفاء وإدارة الكوارث.

وقالت الوكالة إن 84 منزلا على الأقل تضررت وتم إجلاء أكثر من 1200 شخص. وقد هدأ الحريق في بعض المناطق. وتم نشر أكثر من ألفي جندي ورجل إطفاء من جميع أنحاء البلاد.

وقالت الوكالة إنه تم العثور على رجل متوفي على الطريق يوم الخميس، وتدرس السلطات ما إذا كانت الوفاة مرتبطة بالحريق.