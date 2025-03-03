غارات جوية إسرائيلية على محيط مدينة طرطوس غربي سوريا

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تعرضت مدينة طرطوس السورية لضربات إسرائيلية، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان عن انفجار قرب مرفأ المدينة.

بينما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف موقع عسكري إلى الشمال منها.

وشنّت إسرائيل مئات الغارات الجوية على مواقع عسكرية سورية عقب سقوط الرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر، وتزعم أنها تهدف الى الحؤول دون سيطرة أطراف معادية لها على قدرات استراتيجية.

وأشارت وكالة سانا إلى وقوع غارات جوية نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على محيط مدينة طرطوس، بدون تسجيل خسائر بشرية حتى الآن.

وأضافت: «تعمل فرق الدفاع المدني والفرق المختصة على التأكد من مكان الاستهدافات».

وقبيل ذلك، أفاد المرصد السوري عن انفجار عنيف هز مرفأ طرطوس بالتزامن مع تحليق طيران مجهول يرجح أنه إسرائيلي، وسط تصاعد لأعمدة الدخان.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن الانفجار وقع في قاعدة عسكرية قرب المرفأ.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال في بيان، أنه قصف موقعا عسكريا، يضم مستودعا للاسلحة في شمال غرب سوريا.

وقال إن سلاح الجو أغار في منطقة القرداحة في سوريا على موقع عسكري تم استخدامه لتخزين وسائل قتالية تابعة للنظام السوري السابق.

أضاف: «نظرا للتطورات الأخيرة في المنطقة تقرر مهاجمة بنى تحتية داخل الموقع».