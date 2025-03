«في ظل السرو» يحصد أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

توج فيلم «في ظل السرو – In the Shadow of the Cypress» للمخرجين شيرين سوهاني وحسين مليمي بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير في حفل الأوسكار الـ 97، متفوقا على مجموعة من الأعمال المميزة التي تنافست على الجائزة.

وشملت قائمة المرشحين أفلاما من بينها «رجال رائعون – Beautiful Men» للمخرجين نيكولاس كيبينز وبريشت فان إسلاندي، و«حلوى سحرية – Magic Candies»للمخرجين دايسوكي نيشي وتاكاشي واشيو، و«تجوال نحو العجب – Wander to Wonder» للمخرجة نينا جانتز والمنتجة ستينيت بوسكلوبر، و«مقزز! – Yuck!» للمخرجين لويك إسبوش وجولييت ماركيه.

وجاء تتويج «في ظل السرو» ليؤكد على تميزه في تقديم قصة عاطفية بصرية مؤثرة، ما جعله يخطف أنظار الأكاديمية والجمهور ويحقق هذا الإنجاز السينمائي الكبير.