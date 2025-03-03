أكد مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي والمنتخب الوطني، أن محمد صلاح، نجم ليفربول، لاعب عظيم ويتمتع بعقلية رائعة، وتواجده في منتخب مصر يساعد الفريق كثيرا، معربا عن تمنيه التوفيق لـ عمر مرموش في خطوته مع مانشستر سيتي، ومشددا على رفض المقارنة بين صلاح ومرموش.

قال مصطفى محمد في مقابلة مع قناة «بي إن سبورتس»:" تواجد محمد صلاح في منتخب مصر يساعدنا كثيرا لأن دفاع الخصم يركز عليه وهو ما يعطينا ثقة أكثر، مع مساعدة المدرب وباقي اللاعبين المميزين الآخرين".

أضاف مهاجم نانت الفرنسي:" محمد صلاح لاعب عظيم يتمتع بعقلية رائعة، نشعر بالفخر بأننا نملك لاعبا بهذه العقلية، نحاول التعلم منه دائما".

أتم مصطفى محمد:" أتمنى التوفيق لعمر مرموش في خطوته الجديدة، وأتمنى ألا نضعه في المقارنات مع محمد صلاح، كلاهما يعيش مسيرته وأحلامه وطموحاته، ويلعب في فريق مختلف وظروف مختلفة".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا 2025 التي تستضيفها المغرب، والتي تضم منتخبات «أنجولا، مصر، جنوب أفريقيا، زيمبابوي».