أموريم يرد على هجوم روني: هدفنا الفوز بالدوري الإنجليزي

علق البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، على تصريحات واين روني، نجم الفريق الأسبق، والتي جاءت كهجوم على المدرب البرتغالي عقب تصريحاته بشأن أن هدف مانشستر يونايتد التتويج بالدوري الإنجليزي.

وكان روبن أموريم قال بعد توديع كأس الاتحاد على يد فولهام، أمس الأحد، إن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لا يزال هدف مانشستر يونايتد، رغم معاناة الفريق.

وقال روني في تصريحات نقلتها «BBC»: «أعتقد أنه من السذاجة بعض الشيء، قول إنهم يتوقعون الفوز بالدوري الإنجليزي.. يونايتد بعيد تمامًا عن التتويج بلقب البريميرليج، فالصعود في جدول الترتيب، هو الخطوة التالية للفريق».

ورد أموريم على هذه التصريحات بقوله: «السذاجة هي أن نعتقد أننا سنفعل ذلك، يعني الفوز بالبريميرليج، هذا الموسم أو أننا سنكون المنافس الأبرز في الموسم المقبل، أعلم أنه في الوقت الحالي لا يمكن تحقيق هذا الأمر.. الجميع يعرف كل شيء».

وأضاف: «ربما لن يتحقق ذلك معي، لكن هدفنا كنادٍ هو الفوز بالدوري الإنجليزي كما فعلنا في الماضي مع جميع الأساطير والعظماء الذين لعبوا هنا».

وأتم: «نحن نمر بفترة صعبة، ولست غبيًا، ولهذا السبب أنا هنا، أدرب مانشستر يونايتد وأنا في سن الأربعين».

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 33 نقطة، وبفارق 34 نقطة عن ليفربول المتصدر، مع تبقي 11 مباراة على نهاية الموسم الحالي من البطولة.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة مستضيفه ريال سوسيداد الإسباني مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الذهاب من دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي.