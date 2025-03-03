مصرع أب وإصابة ابنته إثر حادث تصادم في الشرقية



لفظ أب وسيدة أخرى أنفاسهما الأخيرة، فيما أصيبت ابنة الأول بنزيف بالمخ؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة سوزوكي وسيارة نقل ثقيل بطريق بلبيس - السلام أمام المظلات بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول كل من: إبراهيم حسن، 77 عاما، ومريم صلاح، 54 عاما، مقيمين بمحافظة القاهرة، جثث هامدة، وابنة الأول "همسة"، 30 عاما، مصابة بنزيف بالمخ.



تبين حدوث إصابة المصابة ووفاة المتوفين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة سوزوكي وسيارة نقل ثقيل بطريق بلبيس - السلام أمام المظلات بمركز بلبيس، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثامين المتوفين عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث.