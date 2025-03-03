 مصرع أب وإصابة ابنته إثر حادث تصادم في الشرقية - بوابة الشروق
الإثنين 3 مارس 2025 1:43 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

مصرع أب وإصابة ابنته إثر حادث تصادم في الشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الإثنين 3 مارس 2025 - 1:35 م | آخر تحديث: الإثنين 3 مارس 2025 - 1:35 م

لفظ أب وسيدة أخرى أنفاسهما الأخيرة، فيما أصيبت ابنة الأول بنزيف بالمخ؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة سوزوكي وسيارة نقل ثقيل بطريق بلبيس - السلام أمام المظلات بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول كل من: إبراهيم حسن، 77 عاما، ومريم صلاح، 54 عاما، مقيمين بمحافظة القاهرة، جثث هامدة، وابنة الأول "همسة"، 30 عاما، مصابة بنزيف بالمخ.

تبين حدوث إصابة المصابة ووفاة المتوفين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة سوزوكي وسيارة نقل ثقيل بطريق بلبيس - السلام أمام المظلات بمركز بلبيس، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثامين المتوفين عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك