 سر الكرسي الرابع في الأتوبيس.. محمد رمضان يهدي سيدة 100 ألف جنيه في مدفع رمضان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سر الكرسي الرابع في الأتوبيس.. محمد رمضان يهدي سيدة 100 ألف جنيه في مدفع رمضان

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 3 مارس 2025 - 1:09 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 مارس 2025 - 1:09 ص

قال الفنان محمد رمضان، إنه قرر النزول ببرنامجه لمنطقة وسط البلد، ومنح جائزة لأول من يجده يجلس في الكرسي الرابع في أتوبيس هيئة نقل عام وذلك لأنه اعتاد على أن يجلس على هذا الكرسي خلال ذهابه وعودته للمسرح في أول أعماله الفنية، وهي مسرحية قاعدين ليه.

وخلال حلقة برنامجه «مدفع رمضان» عبر شاشة «dmc»، ظهر رمضان وهو يركب الأتوبيس، وأجرى حوارًا مع طفلًا مع والدته، وسأله عما إذا كان يحفظ سورًا من القرآن الكريم، فأجاب الطفل بالفاتحة.

وسلم رمضان الجائزة للطفل ووالدته، وذلك بقيمة 100 ألف جنيه، وقال إنه ليس صاحب الجائزة لكنه سبب فيها.

بعدها أقدم رمضان على غناء أغنية نمبر وان، وشاركه الطفل في غنائها، وسط تفاعل الحضور في الأتوبيس.


ويعرض برنامج مدفع رمضان بشكل يومي خلال شهر رمضان في تمام الساعة 6:00 مساءً على قناة DMC بالتزامن مع موعد الافطار، والإعادة في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل.


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