أول طائرة من دبي في طريقها إلى فرانكفورت بعد اندلاع الحرب مع إيران

أقلعت أول طائرة تابعة لشركة الطيران الإماراتية "طيران الإمارات" من دبي متجهة إلى فرانكفورت الألمانية، وذلك بعد الإلغاءات العديدة للرحلات بسبب الحرب مع إيران.

وقالت متحدثة باسم شركة فرابورت، المشغلة لمطار فرانكفورت الدولي، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) صباح اليوم الثلاثاء: "طيران الإمارات في الجو وهي قادمة إلى هنا".

ووفقا لصفحة الوصول التابعة لفرابورت على الإنترنت، من المتوقع وصول الطائرة عقب ظهر اليوم إلى فرانكفورت.

وتوفر دولة الإمارات رحلات خاصة للركاب العالقين بعد الإلغاءات التي شهدتها الأيام الأولى من الحرب مع إيران. وأوضحت شركة طيران الإمارات أنها ستمنح أولوية في المرحلة الأولى للركاب الذين لديهم حجوزات قائمة بالفعل. وسيتم إبلاغ العملاء الذين جرى تحويلهم إلى إحدى الرحلات المتاحة بشكل محدود من قبل الشركة مباشرة.

ولتفادي الفوضى وضمان سير الإجراءات بسلاسة من دون تجمعات بشرية، دعت طيران الإمارات والهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار ما لم يتلقوا إشعارا بذلك. وكانت دولة الإمارات قد أعلنت يوم السبت الماضي إغلاقا جزئيا لمجالها الجوي وتعليق جميع الرحلات في مطارات دبي.