مسئول أمريكي: ويتكوف لم ينخرط في أي دبلوماسية مع إيران عقب الضربات

قال مسئول رفيع في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن ستيف ويتكوف، الذي قاد المفاوضات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران في الأشهر الأخيرة، لم يتحدث مع الإيرانيين أو مع أي وسيط منذ الأيام التي أعقبت إطلاق الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات داخل إيران.

ووفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، تعكس هذه التصريحات أن إدارة ترامب انتقلت، على الأقل في الوقت الراهن، بعيدا عن المسار الدبلوماسي، بينما تواصل تنفيذ ضربات عسكرية في إيران.

وقال المسئول: "هذا عمل عسكري، ويجب أن يأخذ مجراه".

وأضاف أن ويتكوف لم يتحدث مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي منذ أن "تحول الأمر إلى عمل عسكري"، وهو ما يُعد لافتا نظرا لأن الرجلين تبادلا العديد من الاتصالات ذهابا وإيابا خلال العام الماضي، في إطار مساعي إدارة ترامب للتوصل إلى اتفاق نووي.

كما نفى المسئول تقارير أفادت بأن ويتكوف تحدث مع علي لاريجاني، المسئول الأعلى للأمن القومي في إيران، مؤكدا أن ويتكوف لم يجرِ أي محادثة معه مطلقا.

وأشار المسئول إلى أن نحو اثنتي عشرة دولة تواصلت مع إدارة ترامب في الأيام الأخيرة لاستطلاع إمكانية المساعدة في جهود الولايات المتحدة في الحرب، مؤكدا أن أيا من تلك الاتصالات لم يتضمن محادثات مباشرة أو غير مباشرة مع الإيرانيين.

وكان ترامب قال، اليوم، إن الإيرانيين "يريدون التحدث.. قلتُ: لقد فات الآوان!".