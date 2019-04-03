ترامب يتهم ساسة إقليم بورتوريكو بالفساد: «فقط يطلبون الأموال من أمريكا»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة عبر موقع «تويتر» عن الإمدادات التي تدفعها الحكومة الأمريكية للتخلص من آثار إعصار ماريا الذي ضرب ولاية بورتوريكو الأمريكية عام 2017، إن الولاية أخذت الكثير من المال متهمًا إدارتها السياسية بالفساد وعدم تقدير الأمور، شاكرًا نفسه بقوله إن أفضل شيء حدث لبورتوريكو هو «الرئيس ترامب».

وجاء في التغريدة: «أفضل ما حدث لبورتوريكو هو الرئيس دونالد ترامب ولكن مع هذه القيادة السيئة للجزيرة ومع الكثير من الأموال الضائعة لا يمكن أن نستمر في إيذاء المزارعين وشؤون البلاد مع هذه المدفوعات الضخمة للإقليم وقلة التقدير هناك!».

وقال في تغريدة أخرى: «حصلت بورتوريكو على 91 مليار دولار للإعصار وأموال أكثر من التي حصل علىها أي إعصار من قبل، وكل ما فعله الساسة المحليون هو تقديم شكوى وطلب المزيد من المال فهم بلا كفاءة وينفقون الأموال بحماقة أو فساد ويأخذون فقط من الولايات المتحدة الأمريكية».

وضرب إعصار ماريا المدمر إقليم بورتوريكو التابع للولايات المتحدة في يونيو من العام 2017، وقال حاكم بورتوريكو ريكاردو روسيلو، إن التقديرات الرسمية لعدد ضحايا الإعصار ماريا الذي يعتبر أقوى عاصفة تضرب الجزيرة الأميركية في الكاريبي منذ قرابة 90 عامًا، ارتفع من 64 إلى 2975 قتيلًا، بحسب «سكاي نيوز عربية»، فيما تحدث تقارير عن تزايد أعداد القتلى لـ5000 شخص.

ونال الرئيس الأمريكي انتقادات حادة، سبتمبر الماضي، بعد أن قال في تغريدة: «لم يمت ثلاثة آلاف شخص في الأعاصير التي اجتاحت بورتوريكو»، دون أي يقدم أي دليل يؤكد شكوكه، متهمًا الديمقراطيين بتضخيم العدد الرسمي للقتلى، بحسب «bbc».

يذكر أن حكومة إقليم بورتوريكو، أو دولة بورتوريكو، أجرت استفتاء غير إلزامي في 11 يونيو 2017، انتهى لصالح الإقرار بالتبعية الأمريكية، بعد أن سبقته استفتاءات أخرى منذ عام 2012، حول الحالة السياسية لبورتوريكو وعلاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية، لتحمل بورتوريكو صفة إقليم غير متحد مع الولايات المتحدة، ويبقى أسمه الرسمي كومنولث بورتوريكو، أو «دولة بورتوريكو الحرة المرتبطة»، التي تقع في شمال شرق البحر الكاريبي.

....The best thing that ever happened to Puerto Rico is President Donald J. Trump. So many wonderful people, but with such bad Island leadership and with so much money wasted. Cannot continue to hurt our Farmers and States with these massive payments, and so little appreciation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2019