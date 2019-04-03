عرضت فضائية «RT Arabic»، مقطع فيديو، يوثق لحظة تقديم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، استقالته إلى رئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، وذلك نقلًا عن التليفزيون الجزائري.

وتقدم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة باستقالته رسميا من منصبه أمس الثلاثاء، قبل انتهاء ولايته في 28 أبريل الحالي.

وسيتولى رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح، مهام رئيس الدولة، بعد استقالة بوتفليقة من منصبه كرئيس للجمهورية، طبقا للمادة 102 من الدستور الجزائري.

وقال بوتفليقة إنه اتخذ قرار الاستقالة لتهدئة نفوس الجزائريين وعقولهم حتى يتأتى لهم الانتقال جماعيًا بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه.