اليابان تدرس تقديم عقار مضاد للإنفلونزا مجانا لمساعدة الدول في مكافحة كورونا

أعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوجا، اليوم الجمعة، أن الحكومة تدرس تقديم عقار (أفيجان) المضاد للإنفلونزا مجانا للدول التي تعتزم استخدامه في علاج مرضى فيروس كورونا الجديد.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن تصريح سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني ، خلال مؤتمر صحفي، قوله إن "نحو 30 دولة قدمت طلبات من خلال القنوات الدبلوماسية إلى اليابان لشراء عقار أفيجان".

ويعتبر العقار الذي الذي طورته شركة توياما للكيماويات التابعة لشركة فوجي فيلم العملاقة فعالا في علاج الأمراض التي يسببها فيروس كوفيد-19.

وأضاف سوجا "نعتزم توسيع التجارب الإكلينيكية لعقار أفيجان مع الدول الراغبة في التعاون في هذا الصدد".

وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد أعلن في مؤتمر صحفي السبت الماضي أن الحكومة ستدفع تطوير الأدوية واللقاحات، بما في ذلك أفيجا ، لمكافحة الفيروسات المسببة للالتهاب الرئوي.

وقالت شركة توياما للكيماويات التابعة لشركة فوجي الثلاثاء إنها بدأت تجارب إكلينيكية لتقييم فعالية الدواء، المعروف أيضًا باسم فافيبيرافير، لمرضى كوفيد-19.

جدير بالذكر أن اليابان هي من صنعت أفيجان كعقار مضاد للإنفلونزا، وهنالك آمال تلوح في الأفق أن يساعد هذا العقار أيضًا في علاج أمراض أخرى، بما في ذلك الإيبولا والأمراض المنقولة بالقراد.