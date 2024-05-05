الآلاف يتظاهرون في إسرائيل للمطالبة باتفاق رهائن مع حماس

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تظاهر عدة آلاف في تل أبيب مساء اليوم السبت تأييدا لحل تفاوضي للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

كما كانت هناك انتقادات حادة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ودعوات لإجراء انتخابات جديدة.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "تفاوض الآن، وقدم استقالتك لاحقا".

وانتقد والد أحد الرهائن الإسرائيليين الحكومة قائلا إن بقاء الحكومة يبدو أكثر أهمية من الرهائن. ودعا الحكومة إلى الموافقة على وقف إطلاق النار مقابل إعادة الرهائن.

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية، نقلا عن ممثل للحكومة، أن إسرائيل لن ترسل فريقا إلى المفاوضات في القاهرة في الوقت الحالي.

ولن ترسل إسرائيل وفدا إلى مصر إلا بعد أن تستجيب حماس لاقتراح التوصل إلى اتفاق، وفقا لتقرير القناة .

وجاء في بيان صادر عن أقارب الرهائن: "يحاول نتنياهو مرة أخرى نسف الفرصة الوحيدة التي لدينا لإنقاذ الرهائن".

وأكد شقيق رجل محتجز في غزة أن الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة سيكون "حكما بالإعدام" على الرهائن.

وأوضح أنه لن يكون بإمكان نتنياهو البقاء رئيسا للوزراء "ويداه ملطختان بدماء 132 رهينة".

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد إن على الحكومة إرسال فريق تفاوض إلى القاهرة في تلك الليلة بالذات "وإخبارهم بعدم العودة دون اتفاق".