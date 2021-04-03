 الجيش اليمني يكبد مليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة غرب مأرب - بوابة الشروق
السبت 3 أبريل 2021 7:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

الجيش اليمني يكبد مليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة غرب مأرب

أ ش أ
نشر في: السبت 3 أبريل 2021 - 6:28 م | آخر تحديث: السبت 3 أبريل 2021 - 6:28 م

كبّد الجيش اليمني، مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم السبت، خسائر بشرية ومادية كبيرة، غرب محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية، إن أبطال الجيش تعاملوا مع عناصر حوثية أثناء محاولتها الهجوم على أحد الموقع العسكرية في جبهة الكسارة، مؤكداً سقوط جميع تلك العناصر بين قتيل وجريح بنيران أبطال الجيش.

و أوضح أن عناصر الجيش استعادوا كل ما بحوزة عناصر الميلشيا الحوثية من أسلحة وذخائر متنوعة، فيما دمّرت مدفعية الجيش طقماً حوثياً كان يحمل ذخائر، وبالتزامن، دمّر طيران تحالف دعم الشرعية عددًا من الأطقم الحوثية، كانت تحمل تعزيزات في طريقها إلى الجبهة، وقتل جميع من كانوا على متنها من العناصر الحوثية.

كما استهدف طيران التحالف بغارات أخرى تجمعات متفرقة للميلشيا الحوثية غرب مأرب، وألحق بها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك