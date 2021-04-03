الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ لـ30 يوما

أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مرسومًا بتمديد حالة الطوارئ لـ30 يوما، تبدأ اعتبارا من اليوم السبت، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء السبت.

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد أصدر مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من يوم الخميس، الموافق 4 من مارس الماضي، لمواجهة تفاقم جائحة فيروس كورونا.

وكان المدير العام للخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة الفلسطينية، أسامة النجار، قد حذر من أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في فلسطين كارثي وسيئ وصعب جدا.

وأوضح النجار أن أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ارتفاع بشكل مفاجئ، وأن السبب في ذلك يعود ربما إلى الانتشار السريع للفيروس، قائلا: «الإصابات اختلفت هذه المرة، فصغار السن لديهم أعراض صعبة، كما أنهم يحتاجون للإدخال الى المستشفيات».