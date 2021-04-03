آلاف من رجال الشرطة يراقبون الامتثال لقواعد كورونا في باريس

تستعد فرنسا لفرض قيود جديدة على مستوى البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت شرطة باريس اليوم السبت أن قوة مهام من 6600 شرطي سوف تراقب الامتثال للقواعد في منطقة باريس الكبرى.

وبحسب الحكومة، سوف تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ اليوم السبت اعتبارا من الساعة السابعة مساء (1700 بتوقيت جرينتش) وهذا عندما يبدأ حظر التجوال المسائي على مستوى البلاد والقائم منذ شهور. وفعليا، لن تطبق تلك القيود حتى نهاية الحظر صباح غدا الأحد الساعة السادسة صباحا.

وفي الواقع، لن يتغير الكثير حيث أن الإجراءات الصارمة كانت مفروضة بالفعلة في مناطق عدة بفرنسا بينها منطقة باريس الكبرى وحاليا جاري تمديدها إلى البلد بأكمله.

والجديد هو أن شرطة باريس منعت بوضوح مبيعات الكحوليات من جانب المطاعم أو الحانات. وهذا سوف يزيد عمليات المتابعة لضمان ألا يلتقي أكثر من ستة أشخاص في الأماكن العامة.

وتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الأمة في خطاب متلفز مساء الأربعاء عندما أعلن أنه سوف يتم توسيع نطاق الإجراءات لتشمل البلاد بأكملها.

والسبب هو وضع فيروس كورونا المستمر في التفاقم وخصوصا الوضع في وحدات الرعاية الصحية في أجزاء من البلاد. ومؤخرا، أصيب أكثر من 400 شخص بين كل مئة ألف ساكن بفيروس كورونا خلال أسبوع.