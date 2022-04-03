رئيس حزب شولتس يدعو إلى سرعة انفصال ألمانيا اقتصاديا عن روسيا

دعا لارس كلينجبايل، رئيس حزب المستشار الألماني أولاف شولتس، الاشتراكي الديمقراطي، إلى انفصال اقتصادي سريع لألمانيا عن روسيا.

وعلى هامش اجتماع مغلق للرئاسة التنفيذية للحزب الاشتراكي في برلين، قال كلينجبايل اليوم الأحد إن "الانفصال السياسي عن (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين ونظامه موجود منذ فترة طويلة"، وطالب بأن يحدث الانفصال الاقتصادي الآن "بشكل سريع جدا".

وأضاف كلينجبايل أن " المهم الآن هو تحقيق استغنائنا عن الغاز والفحم والنفط القادم من روسيا على نحو سريع ومستمر" لافتا إلى أن هذا الأمر سيلحق أضرارا مالية واقتصادية بنظام بوتين بشكل دائم.

واتهم كلينجبايل الرئيس الروسي "بقيادة الحرب بأسلوب إجرامي"، قال إن الصور الواردة من ضاحية بوتشا القريبة من العاصمة الأوكرانية كييف التي تم اكتشاف عشرات الجثث فيها، صادمة "ويجب محاسبة المسؤولين عن ذلك".

وأكد كلينجبايل:" نقف بقوة إلى جانب أوكرانيا ونظهر ذلك من خلال عقوبات صارمة وإمدادات موسعة بالسلاح وضغط سياسي"، وقال إنه يجري كل يوم دراسة ما يمكن فعله بشكل إضافي.