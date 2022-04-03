دعت فصائل فلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، إلى توسيع رقعة المقاومة بجميع أشكالها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، محذرة من أن أي فعل إسرائيلي إجرامي سيقابل بمقاومة أشد.

جاء ذلك في بيان وقعته عدة فصائل، هي حركة حماس، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة المبادرة الوطنية، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وطلائع حرب التحرير الشعبية.

وصدر البيان عقب عقد الفصائل اجتماعًا تشاوريًّا، تناول التطورات الدولية والإقليمية والفلسطينية والعدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وقال البيان الذي نشرته وسائل إعلام تابعة للمقاومة: "يجب مواصلة العمل بكل الوسائل والأشكال لتعزيز المقاومة ضد الاحتلال وتوسيع رقعتها فلا أمن ولا أمان ولا استقرار للاحتلال حتى ينال شعبنا حريته".

وأضاف: "أي فعل إجرامي من الاحتلال، سيقابله شعبنا ومقاومته بمقاومة أقوى وأشد، سياسة الملاحقة والاعتقال والاغتيالات أثبتت فشلها، وزادت شعبنا إصراراً على مواصلة مقاومته".

وكان 3 فلسطينيين قد استشهدوا أمس السبت، إثر اعتداء من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.