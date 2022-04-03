تحرير 38 محضرا خلال الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز في دمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في دمياط برئاسة المهندس علي العزازي وكيل وزارة التموين بدمياط، عدد من الحملات الموسعة، أسفرت عن تحرير 38 محضرا، عبارة عن رصد مخالفات متنوعة.

وأوضح، بيان له، أصدرته مديرية التموين بدمياط، اليوم الأحد، أنه تم تحرير 6 محاضر لمستودعات أخشاب، والتحفظ على 1200 لوح أبلاكاش لعدم الإعلان عن أسعارها، وعدم الاحتفاظ بالافراج الجمركي الخاص بها، وتحرير 4 محاضر لمخابز انتجت خبز ناقص الوزن، وتحرير 4 محاضر لعرض لحوم مكشوفة، وتحرير 4 محاضر لعدم الاعلان عن مخزن تابع للمحل، وتم تحرير 20 محضر لعدم الاعلان عن الأسعار.

وقال المهندس علي العزازي وكيل وزارة التموين بدمياط، إن المديرية مستمرة في مراقبة الأسواق والمخابز، من خلال حملات موسعة في جميع أنحاء دمياط، وذلك حرصا على استقرار الأسعار، ومحاربة الجشع والاحتكار بجميع أنواع.