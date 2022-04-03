انطلقت الحلقة الأولى من مسلسل "المداح2"، بتعرض الفنان حمادة هلال الذي يقدم دور "صابر" لكابوس خلال فرح أخيه الأصغر "عز" الذي يقوم به الفنان هادي خفاجة، ويكتشف أن الفنانة حنان سليمان التي تقدم دور والدة الفنان خالد سرحان الذي يقوم بدور "حسن" قد تعرضت للأذى من الجن، ويرى "حسن" أن "صابر" يريد أن يضايق والدته فيحاول منعه، لكن "صابر" يدفعه باتجاه القطار، ويستيقظ من الكابوس الذي سيكتشف أن كل من حوله قد تعرضوا لهذا الكابوس.



ويلتقي "صابر" بأم "حسن" التي تخبره بالكابوس ثم يتصل بأخيه "حسن" الذي يبلغه أن زوجته "منال" التي تقدمها الفنانة دنيا عبدالعزيز، قد تعرضت للإجهاض للمرة الثانية، وتأتي شقيقتها "رحاب" الذي تقوم بدورها الفنانة هبة مجدي في هذا الجزء بعد أن قدمته في الجزء الأول الفنانة نسرين طافش.



واتجه "صابر" لإحدى القرى الذي كان يشتكي منها اهلها بسبب وجود جن في أحد البيوت، ويقوم بالدخول للمنزل ويلتقي بالفنانة سهر الصايغ التي تقوم بدور شيطان، وبعدها يخرج مفزوعا من البيت ويعتقد اهل القرية أنه قام بطرد الجن من البيت، وتنتهي الحلقة.