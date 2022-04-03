سريلانكا تحجب وسائل التواصل الاجتماعي في ظل احتجاجات ضد الحكومة

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حجبت سريلانكا جميع منصات التواصل الاجتماعي اليوم الأحد في ظل حظر تجوال لمدة 36 ساعة لمنع الاحتجاجات المناهضة للحكومة ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، ونقص الوقود وطول فترات انقطاع الكهرباء.

وأصدرت وزارة الدفاع أوامرها للجنة تنظيم الاتصالات بتعليق منصات وسائل التواصل الاجتماعي مؤقتا وتشمل فيسبوك وواتس اب وانستجرام وتويتر ويوتيوب.

ومن المقرر تنظيم احتجاجات مناهضة للحكومة اليوم على الرغم من فرض حظر التجوال حتى غدا الاثنين لمنع الاحتجاجات.

وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من الاحتجاجات تطالب الحكومة بتوفير الوقود والغاز والوقود.

وتم تنظيم الاحتجاجات السابقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يتضح بعد تأثير حجب وسائل التواصل على حجم المشاركين في الاحتجاجات.

وجرى تطبيق حظر التجوال لمدة 36 ساعة بصرامة في أنحاء البلاد أمس السبت، في حين تم إلقاء القبض على 664 شخصا لارتكابهم انتهاكات.

ويشار إلى أن مظاهرة خارج مقر الرئيس جوتابايا راجاباسكا في ميريهانا، على بعد 14 كيلومترا جنوب العاصمة الخميس الماضي تحولت إلى أعمال عنف. وأسفرت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين عن إصابة أكثر من 50 شخصا وخمسة من رجال الشرطة وتدمير مركبات عسكرية.

وأعلن الرئيس حالة الطوارئ، وبذلك منح القوات المسلحة الصلاحيات لتنفيذ أنشطة عادة ما تقوم بها الشرطة.

وتشهد سريلانكا أزمة اقتصادية غير مسبوقة بسبب عدم توافر العملة الأجنبية، مما دفع الحكومة للسعي للحصول على مساعدة من الهند والصين لشراء الوقود والأغراض الاساسية.