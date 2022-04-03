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صحيفة: رئيس وزراء سريلانكا قد يتقدم باستقالته مع تزايد الاحتجاجات

كولومبو (د ب أ)
نشر في: الأحد 3 أبريل 2022 - 5:26 م | آخر تحديث: الأحد 3 أبريل 2022 - 5:26 م

ذكرت صحيفة ديلي ميرور المحلية في سريلانكا أن رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا ووزير المالية باسيل راجاباكسا قد يتنحيان اليوم الأحد على أقرب تقدير بعد أن تزايد الغضب العام ضد سياساتهما الاقتصادية.

ووفقا للصحيفة، يعتزم الرئيس جوتابايا راجاباكسا تشكيل حكومة مؤقتة تضم أفرادا من المعارضة الحالية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الصحيفة القول إن الائتلاف الحاكم تقدم باقتراح لضمان الاستقرار السياسي.

وأعلن الرئيس السريلانكي حالة طوارئ وطنية، وسط تصاعد الاحتجاجات بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة ونقص الوقود والغاز وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.

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