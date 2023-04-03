وزيرة فرنسية تثير ضجة بصور لها بملابسها على غلاف مجلة «بلاي بوي»

أثارت السياسية والوزيرة الفرنسية مارلين شيابا ضجة بعد التقاط صور لها ستظهر على غلاف العدد القادم من مجلة "بلاي بوي" في فرنسا.



وسوف تظهر شيابا بملابسها في الصور التي ستكون مصحوبة بمقابلة تناقش فيها الحركة النسائية وحقوق المرأة.



وقد أثار قرارها بالظهور على غلاف المجلة الجدل في فرنسا وقوبل بانتقاد حاد من البعض حتى قبل بيع المجلة يوم الخميس.



وقالت شيابا، وزيرة الاقتصاد الاجتماعي على موقع تويتر، ردا على الانتقادات الموجهة إليها بالقول إنها "تدافع عن حق المرأة في فعل ما يروق لها بجسدها، في كل مكان وفي كل وقت.. في فرنسا، المرأة حرة.. سواء أثار هذا إزعاج الرجعيين أو المنافقين أم لا".



وكان من بين الأشخاص الذين شعروا بالانزعاج من قرار شيابا، رئيستها المباشر، رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن.



ورأت بورن أن توقيت التصوير غير مناسب مطلقا، خاصة أنه يأتي في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة احتجاجات بشأن إصلاحات التقاعد المثيرة للجدل، وقد أوضحت ذلك لشيابا.