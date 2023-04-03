مسئول بولندي رفيع: أوكرانيا تسلمت أولى شحنات من طائرات ميج -29 المقاتلة من بولندا

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قال مسئول حكومي بولندي رفيع، اليوم الاثنين، إن أوكرانيا تسلمت أولى شحنات طائرات من طراز "ميج -29" المقاتلة من بولندا.

وقال نائب وزير الخارجية البولندي مارسين برزيداتش، لاذاعة "آر إم إف – إف إم"، إنه "بحسب معلوماته"، فقد تم تسليم الطائرات الأولى بالكامل إلى أوكرانيا.

وقال برزيداتش إنه ستكون هناك محادثات مستمرة بشأن تقديم المزيد من الدعم من جانب بولندا لأوكرانيا.

وكان الرئيس البولندي أندريه دودا، أعلن في منتصف مارس الماضي أن بولندا سترسل أربع طائرات مقاتلة من طراز "ميج" التي تعمل بكامل طاقتها إلى أوكرانيا، وأنه سيتم إصلاح المزيد من الطائرات من طراز "ميج -29" وإعدادها لنقلها في وقت لاحق.

كما تعهدت سلوفاكيا بتسليم 13 طائرة، والتي يعمل بعضها فقط، من طراز "ميج -29" إلى كييف.

ويذكر أن "ميج -29" هي طائرة مقاتلة ذات محركين ومصنوعة بتصميم سوفيتي وتعتبر قادرة على المناورة بشكل كبير.