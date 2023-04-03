المنيا: استمرار أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق بمركزي ديرمواس وسمالوط

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الوحدات المحلية، بإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وتواصل الوحدات المحلية، جهودها لرصف وإعادة تأهيل الطرق، في إطار رفع كفاءة الطرق، وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات، والحد من وقوع الحوادث.

ومن جانبه، تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، أعمال الرصف بمنطقة الحميات، وشارع أحمد عرابي بحي جنوب المدينة، وأعمال دهان البلدورات بداية من شارع الجيش وحتى منطقة شمال المدينة، حيث تجري الأعمال تحت إشراف مديرية الطرق بالمنيا، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/ 2023.

وأكد ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة المتبعة لرصف الطرق والإزالة الفورية لمخلفات أعمال الرصف باستخدام معدات الوحدة المحلية.

وفي مركز سمالوط، تابع سعيد محمد رئيس المركز، أعمال رصف شارع بورسعيد بحي شمال المدينة، مؤكدا أن الوحدة المحلية تعمل على انتهاء الأعمال في المدة الزمنية المحددة؛ لخلق سيولة مرورية، وتحقيق الصالح العام للمواطنين.