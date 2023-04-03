 بوتين يوقع مرسوما بإنشاء صندوق لتقديم الدعم للمشاركين في العملية العسكرية بأوكرانيا - بوابة الشروق
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بوتين يوقع مرسوما بإنشاء صندوق لتقديم الدعم للمشاركين في العملية العسكرية بأوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ
نشر في: الإثنين 3 أبريل 2023 - 10:51 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 أبريل 2023 - 10:51 ص

 

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مرسوما بإنشاء صندوق لتقديم الدعم للمحاربين المشاركين في العملية العسكرية في أوكرانيا، وفي الأعمال القتالية في "دونباس" منذ عام 2014.

وذكر الكرملين أن "الصندوق سيدعم الذين شاركوا في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وكذلك الأشخاص الذين شاركوا في الأعمال القتالية منذ 11 مايو 2014 في (دونباس)".

وأضاف الكرملين أن "الصندوق سيساعد أفراد عائلات الذين توفوا أثناء أداء المهام أو بعد تسريحهم من الخدمة العسكرية، إذا حدثت الوفاة نتيجة إصابة أو مرض أصيب به أثناء المشاركة في الأعمال القتالية".


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