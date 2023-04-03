الصحة: إضاءة 21 مستشفى ومركزا طبيا احتفالا باليوم العالمي للتوعية باضطراب التوحد

ذكرت وزارة الصحة والسكان أنه تم إضاءة 21 مستشفى ومركزًا للصحة النفسية في 15 محافظة باللون الأزرق؛ احتفالًا باليوم العالمي للتوعية باضطراب التوحد.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين - أنه تم أيضًا العمل على رفع وعي الجمهور بمرض التوحد والخدمات المقدمة لمرضى طيف التوحد، لافتة إلى تنظيم عدة فعاليات بجميع المستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان على مستوى محافظات الجمهورية وذلك منذ أول أبريل الجاري وسوف تستمر على مدار الشهر.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حسام عبدالغفار إنه وفقًا لتوجيهات الوزير الدكتور خالد عبدالغفار، فإن الوزارة تسعى إلى إدراج مراكز التميز لعلاج طيف التوحد ضمن خطتها، ومن المقرر إنشاء 20 مركزًا بمحافظات الجمهورية خلال 5 سنوات.

من جانبها، أكدت الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان الدكتورة منن عبد المقصود، سعي الأمانة لزيادة الخدمات التخصصية في العيادات ومراكز الرعاية النهارية المتخصصة.

وقالت إن وحدات الأمانة العامة استقبلت خلال عام 2022 أكثر من 2000 زيارة من مرضى اضطراب طيف التوحد، الذين يتلقون العلاج في مستشفيات ومراكز الرعاية النهارية التابعة للأمانة.

وأشارت عبد المقصود إلى تطوير أيقونات المنصة الوطنية للصحة النفسية بإضافة أيقونة (اطمن على ابنك)، حيث يتمكن من خلالها أولياء الأمور من إجراء استبيانات لمتابعة النمو النفسي والاجتماعي للطفل، وكذلك احتمالية إصابته باضطراب طيف التوحد، مما يساعد على الكشف المبكر عن المرض، بهدف تحسين الحالة ودمجها في المجتمع.

ونوهت بأن برنامج الرعاية الصحية الأولية لطيف التوحد، يستهدف هذا العام زيادة الوعي لمقدمي الخدمة من خلال الدورات التدريبية التي استهدفت محافظات (دمياط، والفيوم، والقليوبية، والمنوفية، والقاهرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، وبني سويف، والوادي الجديد والبحر الأحمر).