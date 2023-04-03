كييف: القوات الأوكرانية تقصف مركز قيادة و3 مواقع للدفاع الجوي الروسي

قالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، إن وحدات مدفعية وصاروخية أوكرانية قصفت مركز قيادة روسي وثلاثة مواقع يتم فيها تمركز القوة البشرية للقوات الروسية وثلاثة مواقع للدفاع الجوي، إضافة إلى ستة أهداف مهمة أخرى.

وقالت هيئة الأركان في تقريرها الصباحي على صفحتها في فيسبوك، إنه "في يوم أمس، شن العدو 5 هجمات صاروخية و32 هجوما جويا، وكذلك 50 هجوما مستخدما أنظمة إطلاق صواريخ متعددة. ولا تزال إمكانية شن ضربات جوية وصاروخية على كامل أراضي أوكرانيا مرتفعة، بسبب مواصلة العدو استخدام أساليب إرهابية".

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، أن التقرير أشار إلى أن القوات الروسية تركز جهودها الرئيسية على تنفيذ عمليات هجومية في قطاعات ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا.

وفي المجمل، صدت القوات الأوكرانية أكثر من 70 هجوما ولا تزال باخموت وأفدييفكا ومارينكا في بؤرة العمليات القتالية.

وفي اتجاه كوبيانسك، تعرضت 7 بلدات في منطقة خاركيف وبلدة في منطقة لوجانسك لنيران روسية.

وفي اتجاه ليمان، شنت القوات الروسية عمليات هجومية غير ناجحة في منطقتي بيلوهوريفكا وفيرخنيوكاميانسكي.

وقالت هيئة الأركان إنه في اتجاه باخموت، واصلت القوات الروسية هجومها على البلدة، في محاولة للسيطرة عليها بشكل كامل، وصد الجنود الأوكرانيون أكثر من 20 هجوما، مشيرة إلى تعرض منطقة دونيتسك للقصف.

وأضافت أنه في اتجاهي أفدييفكا ومارينكا، نفذ الروس هجمات غير ناجحة في أفدييفكا وبيرفوميسكي ومارينكا. وخلال يوم أمس، صد الجنود الأوكرانيون أكثر من 15 هجوما روسيا على مارينكا وأفدييفكا.

وفي اتجاهي زابوريجيا وخيرسون، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن الروس لم ينفذوا عمليات نشطة ما أدى إلى تحسين المراكز الدفاعية، وقصفت القوات الروسية أكثر من 30 بلدة بالقرب من خط التماس، بما في ذلك أولهيفسكي وهوليبولي ومالا توكماشكا ونوفواندريفكا وكاميانسكي في منطقة زابوريجيا وكذلك زولوتا بالكا وتومارين وكوزاتسكي وإيفانيفكا وزيلينيفكا وكوميشاني وبيلوزيركا وخيرسون.