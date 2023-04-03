تقرير: زيمبابوي ترفع احتياطيها من الذهب بموجب قانون رسوم جديد

رفع البنك المركزي الزيمبابوي احتياطيه من الذهب منذ تطبيق قانون جديد يلزم شركات التعدين بدفع جزء من رسومها باستخدام المعدن النفيس.



وقال محافظ البنك المركزي جونمانجوديا لصحيفة "صنداي ميل" ومقرها هراري، إن تنفيذ التوجيه أسفر عن جمع 350 كيلوجراما من الذهب في الاحتياطيات حتى الآن.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الصحيفة قولها إن البنك يتوقع جمع كمية كبيرة من السبائك بحلول نهاية العام.



وإلى جانب الذهب، لدى الدولة الواقعة جنوبي قارة أفريقيا ألماس وبلاتين وليثيوم.



وبحسب بلومبرج ،طبقت البلاد سياسة رسوم التعدين الجديدة في نهاية العام الماضي، فيما تسعى لجمع مخزون من المعادن الثمينة للمرة الأولى.



وأشارت بلومبرج إلى أن شركات التعدين التي تعمل في زيمبابوي تشمل وحدات إمبالا للبلاتين وأنجلو أمريكان بلاتينيوم وسيباني جولد.



وقال مانجوديا إن الشركات التي تنتج المركزات الخام مثل الليثيوم يسمح لها بدفع رسومها نقدا وتستخدم الأموال لشراء معادن أخرى من أجل تحقيق مخزون من الاحتياطيات.