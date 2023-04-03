وكيل صحة كفر الشيخ تتفقد المنشآت الصحية في جولة مفاجئة بالحامول

أجرت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، جولة تفقدية مفاجأة، لمستشفى الحامول المركزي، وتابعت الخدمات الطبية المقدمة بها، وتفقدت كافة الأقسام الطبية بالمستشفى، ومدى توافر كافة الخدمات الطبية للمرضى، بحضور الدكتور طارق الشربينى، وكيل المديرية، والدكتور حسن يوسف، عضو المكتب الفني بالمديرية، موجهة الشكر لكافة الأطقم الطبية والإدارية على الجهد المبذول لتقديم خدمة صحية متميزة.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لمتابعة المنشآت الصحية بكفرالشيخ، بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بأهمية المتابعة المستمرة للنهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين بكفر الشيخ.

وتفقدت وكيل الوزارة المركز الطبي بالحامول ومكتب الصحة بالحامول لمتابعة سير العمل، ورصدت بعض السلبيات ووجهت بحلها، واختتمت جولتها يتفقد وحدة طب الأسرة بالمناوفة، وتابعت البنية التحتية والتجهيزات وتوافر الأدوية، والمستلزمات الطبية، وتواجد القوى البشرية على رأس العمل والتخصصات الطبية.

وأكدت وكيل الوزارة، على أهمية الدور الذي تقدمه الدولة والمبادرات الرئاسية للكشف على المقبلين على الزواج، ومبادرة القضاء على فيروس سي والكشف المبكر للأمراض الغير سارية والبرامج المتفرعة منها، مبادرة الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس، ومبادرة دعم صحة المرأة، مبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومبادرة دعم صحة الأم والجنين، ومبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر الاعتلال الكلوي، مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، ومبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، ومبادرة لعلاج الأطفال من مرضى الضمور العضلي وأهمية تثقيف المجتمع بهذه المبادرات، وذلك لتوفير الوقت والجهد وتقديم خدمة مميزة للمواطنين والمقيمين في كفر الشيخ.