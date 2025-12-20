تحليق طيران إسرائيلي مسير فوق ضاحية بيروت وجنوبي لبنان

حلقت طائرات إسرائيلية مسيرة، السبت، على علو منخفض فوق العاصمة اللبنانية بيروت وقرى الزهراني جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أنه "تم تسجيل تحليق لمسيرة إسرائيلية معادية على علو منخفض جدا فوق العاصمة بيروت، بما فيها الضاحية الجنوبية" المعقل الرئيسي لحزب الله.

وأشارت الوكالة إلى "تسجيل تحليق لطيران مسير على علو منخفض فوق قرى منطقة الزهراني" جنوبي البلاد.

ومنذ الأسبوع الماضي، يتحدث الإعلام العبري، عن "استكمال" الجيش الإسرائيلي إعداد خطة لشن "هجوم واسع" ضد مواقع تابعة للحزب، إذا فشلت الحكومة والجيش في لبنان بتنفيذ تعهدهما بتفكيك سلاحه قبل نهاية عام 2025".

هذه التطورات جاءت وسط خروقات إسرائيلية متكررة لوقف إطلاق النار الساري منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والذي أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن مواصلة احتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها إسرائيل في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى يحتلها منذ عقود.

وأنهى وقف إطلاق النار عدوانا على لبنان بدأته إسرائيل في أكتوبر 2023، قبل أن تحوله في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، ما أسفر عن مقتل 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفا آخرين.