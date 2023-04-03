أجرت الفنانة روجينا، مقابلة مع قناة العربية، مرتدية الإطلالة التي تظهر بها في مسلسل «ستهم» والتي تتنكر فيها في هيئة رجل، وتحلق شعرها، لتواجه صعوبات الحياة بعد وفاة زوجها في العمل التي تشارك فيه كبطلة صعيدية.

وخلال مقابلة مع برنامج «تفاعلكم»، أكّدت روجينا - بطلة العمل - صعوبة ما أقدمت عليه، قائلة: «صعب جدا إن المرأة تتخلى عن شكلها وأنوثتها وعن المكياج.. المكياج مهم جدا لكل الستات».

وأضافت أنها دخلت في تحدٍ كبير بعد قبولها بهذا الدور، الذي يعتبر عملا جديدا بالنسبة لها، مشيرة إلى أنها تحرص دائما على الظهور بشخصية مختلفة في أعمالها الفنية.

ولفتت إلى أن أهم عنصر في هذا التحدي يتمثل في الإخلاص، مؤكدة أن التحلي بذلك في أي عمل وليس فقط في الوسط الفني يقود صاحبه إلى تحقيق النجاح المنشود.

وأشارت روجينا، إلى أنها تصوير مشاهد حلاقة الشعر بدأت مبكرا، وكان ذلك أمرا شديد الأهمية للمسلسل، موضحة أن الصورة التي انتشرت لها حليقة الشعر، تم تسريبها من لوكيشن التصوير.

وسئلت روجينا، عما إذا كانت قد حلقت شعرها بالفعل، أم أن هذا الظهور كان خدعة، فأجابت: «أنا مش عاوزة أفتكر المرحلة دي من حياتي وعاوزة أنساها تماما.. دي مرحلة صعبة وأخدت فترة كبيرة علشان أقتنع بكده.. لكن أنا تحت أمر الشخصية اللي بعملها».

وتابعت: «أنا وافقت إني ألبس ثوب الرجال وأرتدي العمة.. دي كل كلها تفاصيل الشخصية.. والظهور ده يعمق فكرة الشخصية وإزاي الست ممكن تواجه الظلم اللي تتعرض له وتشتغل وتعيش».

وأوضحت أنها واجهت صعوبات كبيرة أثناء التصوير، واكتشفت أن العمل الرجالي صعب ومرهق بالنسبة للسيدات، معقبة: «الست اللي بتشتغل مهنة من مهن الراجل.. دي ست بمليون راجل».



